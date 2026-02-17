العلم يكشف سر "جلطات لقاحات كورونا" بعد سنوات من الجدل

توصل باحثون أخيرًا إلى تفسير واضح للحالات النادرة جدًا من جلطات الدم التي ظهرت لدى عدد محدود من متلقي بعض لقاحات كورونا، والتي أثارت قلقًا عالميًا خلال ذروة الجائحة.

متلازمة نادرة ومفهومة

تُعرف هذه الحالات طبيًا باسم "متلازمة نقص الصفائح الدموية المصحوبة بتجلط الدم المرتبط باللقاح"، وظهرت أساسًا لدى متلقي لقاحات تعتمد تقنية الناقل الفيروسي مثل "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون". ورغم ندرتها، دفعت هذه التقارير بعض الدول إلى تعليق استخدام هذه اللقاحات مؤقتًا في 2021.

وأظهرت الدراسة الدولية، التي شارك فيها باحثون من كندا وأوروبا وأستراليا، أن السبب يعود إلى استجابة مناعية غير معتادة لدى فئة صغيرة جدًا من الأشخاص. حيث ينتج جهاز المناعة أجسامًا مضادة تهاجم بروتينًا طبيعيًا في الدم يُعرف بـعامل الصفائح الدموية، مما يؤدي إلى تنشيط الصفائح بشكل مفرط وتشكّل جلطات في أماكن غير معتادة مثل الدماغ أو البطن، بالتزامن مع انخفاض عدد الصفائح.

فائدة الاكتشاف للمستقبل

يؤكد الباحثون أن هذه الحالات كانت نادرة للغاية، بمعدل حالة واحدة لكل مئات الآلاف من الجرعات، بينما كان خطر التجلطات الناتجة عن الإصابة بالفيروس أعلى بكثير.

ويتيح فهم الآلية الدقيقة:

تحسين تصميم اللقاحات المعتمدة على الناقل الفيروسي

تطوير فحوصات إنذار مبكر للحالات النادرة

تعزيز ثقة الجمهور في برامج التطعيم من خلال الشفافية العلمية

ويعتبر الاكتشاف خطوة مهمة نحو جيل أكثر أمانًا ودقة من اللقاحات، ليس ضد كوفيد-19 فقط، بل ضد أمراض أخرى مستقبلًا.

بعد سنوات من البحث والتحقيق، أُغلق أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في زمن الجائحة، مؤكدًا مرة أخرى أن العلم قد يتأخر أحيانًا، لكنه في النهاية يصل إلى الإجابة الدقيقة.

المصدر / وكالات