الذهب يكسر حاجز 4900 دولار والفضة تفقد 3% من قيمتها

17 فبراير 2026 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
...
الذهب والفضة في "المنطقة الحمراء" بانتظار إشارات الفائدة الأمريكية (أرشيف)

انخفض ‌الذهب 2% وخسرت الفضة 3%، الثلاثاء، مع استمرار ضعف التداول في ⁠الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب ⁠عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2% ⁠إلى 4891.8 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.

وانخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 2.1% إلى 4909 دولارات للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة ‌عطلة يوم الرؤساء، بينما كانت الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إيه" أن الأسواق تتوقع حاليا أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة 3 مرات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

ويرتفع الذهب -الذي لا يدر ⁠عائدا- مع انخفاض أسعار الفائدة.

كما تراجعت الفضة 5% في المعاملات الفورية لتصل إلى 72.7 دولارا للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها إلى 3%. وتم تداول الفضة في حدود 74.17 دولارا، وقت كتابة التقرير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

تراجع ‌البلاتين في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2001.8 دولار للأوقية.

استقر البلاديوم عند 1690.7 دولارا، وقت كتابة التقرير.

