حصيلة "صادمة" لشهداء الحركة الرياضية منذ بدء الإبادة بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، يوم الإثنين، باستشهاد 1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة رياضية، خلال حرب الإبادة الجماعية والتي امتدت لعامين في قطاع غزة.

وقال المجدلاوي، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأولمبية الفلسطينية بقطاع غزة، إن "1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية استشهدوا خلال حرب الإبادة، من بينهم 45 سيدة".

وتوزعت أعداد الشهداء على 34 اتحاداً ومؤسسة رياضية، بينهم لاعبون ومدربون وحكام وإداريون وكوادر مختلفة، فيما فقد كرة القدم الفلسطيني 565 شهيدًا من منتسبيه، فيما قدمت جمعية الكشافة والمرشدات أكثر من 125 شهيدًا، وفقدان 5 رياضيين.

على صعيد الخسائر المادية، وثق البيان تضرر 265 منشأة رياضية في قطاع غزة، منها 184 دمرت كليا، و81 تعرضت لأضرار جزئية، شملت 23 ملعباً واستاداً كبيراً (19 دمار كلي و4 جزئي)، و35 صالة رياضية مغلقة (28 كلي، و7 جزئي)، و58 مقراً إدارياً للأندية (45 كلي، و13 جزئي)، و12 ملعباً ممولاً من الفيفا دُمّرت بالكامل.

كما دمرت الحرب 3 مسابح تابعة للأندية بشكلا كلي، إضافة إلى 15 ملعب كرة سلة وطائرة وتنس (14 كلي و1 جزئي)، وتضرر 49 صالة كمال أجسام جزئياً، وتدمير 9 منشآت للفروسية بالكامل، و تدمير 17 ملعباً خماسياً معشباً (12 كلي، و5 جزئي)، إلى جانب تدمير 23 ملعباً خماسياً خاصاً بالكامل، و19 منشأة للتعليم الرياضي (17 كلي، و2 جزئي).

وقال المجدلاوي إن هذا الدمار حرم آلاف الشباب والناشئين من حقهم في التدريب وممارسة الرياضة، وتسبب في توقف البطولات المحلية وبرامج اكتشاف المواهب، فضلاً عن تحويل بعض الملاعب إلى مراكز إيواء أو احتجاز.

وأشار إلى أن الخسائر لا تقتصر على الأرقام، بل تشمل آثاراً نفسية واجتماعية مثل الصدمات لدى اللاعبين، وانقطاع برامج التنمية الرياضية، وتراجع فرص الاحتراف، وفقدان مصادر دخل للعديد من العاملين في القطاع.

ودعا نائب رئيس اللجنة الأولمبية، المجتمع الدولي والهيئات الرياضية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها، مطالباً بالكشف عن مصير المفقودين، وتسريع الإخلاء الطبي للجرحى، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والمساهمة في إعادة إعمار البنية الرياضية وتأهيلها.

وشدد المجدلاوي على أن التقرير يمثل "شهادة تاريخية" على مرحلة مؤلمة، لكنه في الوقت ذاته رسالة تمسك بالحياة وبحق الشباب في اللعب والحلم، وأن الرياضة في فلسطين ستبقى مساحة صمود وأمل للأجيال القادمة.