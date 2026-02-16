نظارات ميتا الذكية بين الابتكار والانتهاك: هل تُراقبك سرًا؟

رُوّجت نظارات Ray-Ban Meta الذكية باعتبارها ابتكارًا يتيح توثيق اللحظات اليومية بسهولة، إذ تبدو كأي نظارة شمسية عادية، لكنها مزودة بكاميرا صغيرة قادرة على تسجيل الصور والفيديو.

لكن هذه الميزة أثارت جدلًا واسعًا بعد اتهامات باستخدامها لتصوير أشخاص، خصوصًا النساء، في أماكن عامة دون علمهم، ونشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على مشاهدات وتفاعل.

التجاوزات والخصوصية

رغم وجود ضوء LED يظهر أثناء التسجيل كإشارة تحذيرية، أفاد بعض الضحايا أن مستخدمين قاموا بتغطية الضوء بملصقات صغيرة، ما جعل التسجيل شبه غير ملحوظ. هذا السلوك أثار انتقادات حادة، معتبرين أن الميزة المصممة لحماية الآخرين تحولت إلى وسيلة للتخفي وانتهاك الخصوصية.

بعض المتضررين ذكروا أن وجوههم وردود أفعالهم تحولت إلى محتوى متداول على نطاق واسع، حصد بعضها عشرات الملايين من المشاهدات، مع تعرضهم لتعليقات مسيئة أو ذات طابع جنسي.

قال أحد المستخدمين على تويتر:

"لهذا السبب لا أرغب بالتواجد في الأماكن العامة بعد الآن. قد أكون منشغلًا بشؤوني الخاصة، وفجأة يُسجّل لي أحد مشاهير اليوتيوب أو تيك توك دون أن أدري".

موقف الشركة والقانون

أكدت Meta Platforms أن استخدام النظارات لأغراض مسيئة أو انتهاك خصوصية الآخرين يخالف شروط الاستخدام، وأن أي تحايل على ضوء التسجيل لا يعكس سياسات الشركة.

ومع ذلك، يسمح القانون في كثير من البلدان بالتصوير في الأماكن العامة، ما يجعل حماية الضحايا ضعيفة أمام الضرر النفسي الذي قد ينجم عن انتشار الفيديوهات.

المخاطر المستقبلية

حذر خبراء الخصوصية من أن التكنولوجيا قد تتحول مستقبلًا إلى أداة مراقبة واسعة، خصوصًا عند دمجها مع تقنيات التعرف على الوجه والتتبع الرقمي، مما يطرح تحديًا جديدًا لحماية الخصوصية في الفضاء العام.

المصدر / وكالات