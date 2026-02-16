الاحتلال يخطر بوقف البناء في 15 منزلًا جنوب شرق بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، بوقف البناء في 15 منزلا ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس بلدي تقوع تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المصابيح" شرق البلدة، وسلمت إخطارات بوقف البناء في 15 منزلاً تعود لمواطنين من عائلات: أبو مفرح، وعروج، وحميد، وجبريل، بحجة عدم الترخيص.

وأشار أبو مفرح إلى أن قوات الاحتلال كانت قد سلمت قبل أيام أكثر من 20 منزلاً إخطارات بوقف البناء في منطقة "الحلقوم" جنوب غرب البلدة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد هدم الاحتلال الإسرائيلي 1400 منشأة فلسطينية وأخطرت 991 منشأة أخرى بالهدم خلال 2025.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، كثف الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، وخلفت الاعتداءات بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

المصدر / فلسطين أون لاين