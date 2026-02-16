متحف الآثار البريطاني يزيل اسم فلسطين من خرائط تاريخية

أزال متحف الآثار البريطاني، الذي يضم قطعاً أثرية جُلبت من أنحاء العالم، اسم "فلسطين" من بعض الخرائط واللوحات التعريفية في معروضاته الخاصة بالشرق الأوسط.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة التلغراف، جاء قرار إزالة مصطلح "فلسطين" من متحف الآثار في لندن، الذي يضم مجموعة من القطع الأثرية المثيرة للجدل، استجابةً لشكاوى تلقتها إدارة المتحف.

وكانت بعض الخرائط واللوحات التعريفية المتعلقة بمصر القديمة والفينيقيين، تُظهر الساحل الشرقي للبحر المتوسط تحت تسمية «فلسطين»، وتصف بعض الشعوب بأنها "ذات أصول فلسطينية".

وبناءً على الشكاوى، رأت إدارة المتحف أن كلمة "فلسطين" ليست "ذات دلالة مناسبة كمصطلح جغرافي تاريخي"، وقررت بالتالي حذفها.

وبحسب الصحيفة، جاءت خطوة الحذف استجابةً لاستطلاعات رأي الزوار ومخاوف أثارتها مجموعة "المحامون البريطانيون من أجل إسرائيل" المؤيدة لتل أبيب، ومقرها بريطانيا.

وكانت المجموعة قد أرسلت رسالة إلى مدير المتحف، نيكولاس كولينان، أشارت فيها إلى أنّ استخدام اسم "فلسطين بأثر رجعي على كامل المنطقة لآلاف السنين يمحو التغيرات التاريخية، ويعطي انطباعًا غير صحيح بالاستمرارية"، على حد زعمها.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّه تم الاعتراض أيضًا على توصيف "الهكسوس"، الذين تعود أصولهم إلى دلتا النيل خلال الفترة ما بين 1700 و1500 قبل الميلاد، بأنّهم "ذوو أصول فلسطينية"، ليجري تعديل الوصف إلى "ذوو أصول كنعانية".

ولم تقتصر هذه الخطوة على تغيير الاسم بل شملت أيضاً إعادة توصيف بعض الشعوب القديمة، مما يعكس توجهات تصب في مصلحة الرواية الصهيونية وتجاهل التاريخ الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات