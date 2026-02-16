إصابات ونسفٌ للمنازل.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزَّة

يُواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ودمارٍ كبير جراء عمليات النسف المتواصلة في عدة مناطق بالقطاع.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة عدد من المواطنين، الليلة الماضية، إثر إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منطقة المسلخ غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خان يونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما واصل الاحتلال عملية نسف المنازل شرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق الآليات نيرانها بشكل مكثف.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج، مشددة على أن التشغيل الجزئي لمعبر رفح لا يرقى لحجم الكارثة الإنسانية.

وذكرت أنها تلقت شهادات قاسية ومؤلمة من مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج، تفيد بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة، وتعكس سياسة ممنهجة تزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، وتضاعف من الأعباء الواقعة عليهم في ظروف صحية وإنسانية بالغة التعقيد.

وحذرت بأن استمرار العمل بهذه الآلية المقيدة لمعبر رفح البري، والتي تحد من أعداد المسافرين وتُبطئ إجراءات الإجلاء الطبي، يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى، ويساهم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل خطير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وطالبت وزارة الصحة بفتح معبر رفح البري بشكل دائم ومنتظم، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة ليلة أمس وصباح اليوم، وما زال يستهدف المدنيين في بيوتهم وخيامهم تحت دعاوى ومبررات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف قاسم أن الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهتار بجهود الوسطاء الرامية إلى منع تصاعد الأوضاع.

المصدر / فلسطين أون لاين