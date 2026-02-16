فلسطين أون لاين

بالفيديو لبنان: 5 شهداء في قصف الاحتلال مركبتين في حانين وعنجر

16 فبراير 2026 . الساعة 07:26 بتوقيت القدس
...
استهداف الاحتلال مركبة "فان" في حانين، وارتقاء السائق (وكالات لبنانية)

ارتقى 5 شهداء، منذ الليلة الماضية حتى فجر يوم الاثنين، في قصف الاحتلال مركبتين جنوبي وشرقي لبنان

وأفادت مصادر صحفية، فجر يوم الاثنين بارتقاء شهيد في قصف استهداف الاحتلال سيارة في بلدة حانين في الجنوب اللبناني، فيما ارتقى  4 شهداء في عدوان إسرائيلي بغارة جوية على سيارة في بلدة مجدل عنجر في البقاع، شرقي لبنان، خلال ساعات الليل.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية، الذي صدر برعاية رئاسية أميركية وفرنسية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر عام 2006، وللسيادة اللبنانية. 

