8 أطعمة تمنح بشرة متوهجة وشعرًا قويًا وأظافر صلبة

العناية بالجمال لا تبدأ فقط من مستحضرات التجميل، بل تنبع أساسًا من النظام الغذائي اليومي، حيث يعتمد صحة البشرة والشعر والأظافر على بنية واحدة مشتركة ترتكز على البروتينات مثل الكيراتين والكولاجين. فيما يلي نستعرض ثمانية أطعمة "ذهبية" تدعم جمالك من الداخل:

الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل، السردين)

تعتبر مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات وتمنح البشرة رطوبة طبيعية، كما تعزز لمعان الشعر. كذلك تحتوي على فيتامين إي الذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي. يُنصح بتناول وجبتين أسبوعيًا من السمك المشوي أو إضافة السردين للسلطات.

الأفوكادو

يحتوي على فيتاميني C وE اللذين يحفزان إنتاج الكولاجين، إضافةً إلى الدهون الصحية التي تجعل البشرة ممتلئة وحيوية. يمكن إضافته للتوست، أو خلطه في السموذي، أو استخدامه كبديل صحي للمايونيز.

البيض

مصدر غني بالبيوتين (فيتامين B7) الذي يساعد على إنتاج الكيراتين، الضروري لصحة الشعر والأظافر. بيضة مسلوقة يوميًا تزود الجسم بـ7 غرامات بروتين إلى جانب الزنك والسيلينيوم.

البطاطا الحلوة

غنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A الضروري لنمو الخلايا، كما تعتبر مصدرًا نباتيًا للبيوتين. يمكن استبدال البطاطس المقلية بأصابع البطاطا الحلوة المخبوزة بزيت الزيتون.

المكسرات والبذور (اللوز وبذور دوار الشمس)

مصادر مركزة للمغنيسيوم والزنك وفيتامين E، وهي ضرورية لدورة نمو الشعر وسلامة الأظافر. يمكن تناول حفنة يوميًا أو رشها على السلطات والزبادي.

الفلفل الملون

يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، المسؤول عن ربط ألياف الكولاجين ببعضها، ما يحافظ على مرونة البشرة ويمنع تكسر الأظافر. يُنصح بتناوله نيئًا في السلطات للحفاظ على قيمته الغذائية.

البقوليات (الفاصوليا والعدس)

توفر بدائل بروتينية نباتية غنية بالحديد والزنك والبيوتين، ما يمنع تساقط الشعر الناتج عن فقر الدم. يمكن إدراج شوربة العدس أو سلطة الفاصوليا السوداء مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

الحمضيات والتوتيات

مصادر غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من الجذور الحرة وتؤخر علامات الشيخوخة المبكرة. يُنصح بالبدء يوميًا بكوب ماء دافئ مع عصرة ليمون، أو تناول حفنة من التوت البري كوجبة خفيفة.

نصيحة أخيرة:

تأثير التغذية الصحية على الجمال يحتاج إلى وقت وانتظام. الأظافر تحتاج أشهرًا لتظهر نتيجتها، والشعر ينمو بوتيرة بطيئة تتأثر بالنظام الغذائي. الالتزام المستمر بالأغذية الغنية بالعناصر الأساسية يعزز ما يمكن تسميته بـ"الجمال المستدام"، ويقلل الحاجة للمكملات الكيميائية، مما يجعل العناية بالجمال امتدادًا طبيعيًا للصحة العامة.

