فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 20 منزلًا ومنشأة في عناتا شمال القدس

فيديو متداول يوثّق اعترافات لجندي إسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة

إندونيسيا تحدد 12 شرطًا لمشاركة قواتها في غزة

12 شهيداً في سلسلة غارات استهدفت خيامًا تؤوي نازحين شمال وجنوب القطاع

الماء الساخن.. فوائد واقعية مقابل خرافات شائعة

مجمع ناصر الطبي ينفي ادعاءات "أطباء بلا حدود" حول وجود مظاهر مسلحة داخله

القمة الإفريقية تدعو لعضوية أممية كاملة لفلسطين وهدنة عاجلة بالسودان

إطلاق النار العشوائي من جيش الاحتلال.. خوف دائم وشهادات من قلب الخيام والمنازل

تحري هلال رمضان.. الفتاوى الشرعية لإثبات دخول الشهر وصحة الصوم

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين ويعتدون على ممتلكاتهم بالضفة

الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 20 منزلًا ومنشأة في عناتا شمال القدس

15 فبراير 2026 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
...
سلطات الاحتلال تُخطر بإخلاء وهدم أكثر من 20 منزلاً ومنشأة سكنية وزراعية (أرشيفية)

أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت الأحد، بإخلاء وهدم أكثر من 20 منزلاً ومنشأة سكنية وزراعية وتجارية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في خطوة تهدد بتشريد عشرات العائلات وحرمانها من مساكنها ومصادر رزقها.

وأوضحت المحافظة أن قوات الاحتلال سلمت الإخطارات لأصحاب المنازل في منطقة "وعر البيك" بالبلدة، بزعم البناء دون ترخيص، في إطار سياسة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين. وأضافت أن الاحتلال أطلق وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على المواطنين، ما تسبب بحالات اختناق، خاصة في المناطق القريبة من المنازل المستهدفة.

ويأتي ذلك بعد أيام من تسليم الاحتلال عدداً من الإخطارات المماثلة في المنطقة نفسها، ضمن سياسة ممنهجة للضغط على السكان وتقييد حقهم في البناء، فيما تتعرض بلدة عناتا، مثل العديد من بلدات القدس، لحملات متكررة من الهدم والتضييق تحت ذرائع قانونية مزعومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #انتهاكات إسرائيلية #القدس العاصمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة