الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 20 منزلًا ومنشأة في عناتا شمال القدس

أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت الأحد، بإخلاء وهدم أكثر من 20 منزلاً ومنشأة سكنية وزراعية وتجارية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في خطوة تهدد بتشريد عشرات العائلات وحرمانها من مساكنها ومصادر رزقها.

وأوضحت المحافظة أن قوات الاحتلال سلمت الإخطارات لأصحاب المنازل في منطقة "وعر البيك" بالبلدة، بزعم البناء دون ترخيص، في إطار سياسة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين. وأضافت أن الاحتلال أطلق وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على المواطنين، ما تسبب بحالات اختناق، خاصة في المناطق القريبة من المنازل المستهدفة.

ويأتي ذلك بعد أيام من تسليم الاحتلال عدداً من الإخطارات المماثلة في المنطقة نفسها، ضمن سياسة ممنهجة للضغط على السكان وتقييد حقهم في البناء، فيما تتعرض بلدة عناتا، مثل العديد من بلدات القدس، لحملات متكررة من الهدم والتضييق تحت ذرائع قانونية مزعومة.

