تركيا تستعرض قوتها العسكرية برسائل لافتة في مناورات "الناتو" بألمانيا

نشر الجيش التركي مقاطع مصوّرة تُبرز قدراته خلال مشاركته في مناورات "ستيدفاست دارت 2026" التي ينظمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ألمانيا حتى 20 فبراير/شباط، بمشاركة نحو ألفي جندي تركي من القوات البرية والبحرية والجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الطائرات المسيّرة الهجومية "تي بي-3" أقلعت من السفينة "تي سي جي أناضولو" في بحر البلطيق وأصابت أهدافها بدقة، مؤكدة أن الجيش التركي "يمتلك قوة رادعة وسرعة لا تعرف الحدود".

من جانبه، شدد وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر على أن بلاده ماضية في بناء "تركيا قوية ومستقلة" في مجال التقنيات الإستراتيجية، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لشركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" في أنطاليا.

وفي موازاة المناورات، شاركت الأكاديمية الوطنية للاستخبارات التركية في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، تناولت تحديات التعاون الأمني الأورومتوسطي، وأكدت أن أمن البحر المتوسط يجب أن يكون جزءا مركزيا من الأمن الأوروبي.

المصدر / وكالات