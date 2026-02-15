10 شهداء في سلسلة غارات استهدفت خياما تؤوي نازحين شمال وجنوب القطاع

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهاش في غزة، مع تسجيل غارات جوية وقصف مدفعي أسفرت عن ارتقاء شهداء ومصابين، إلى جانب عمليات نسف لمبانٍ للمنازل السكنية في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي على استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد منتصف الليل.

وأفادت مصادر طبية بوصول 5 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهداف إسرائيلي قرب المسلخ التركي غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وهم: براء الشقرا، وسيم شاهين، فراس النجار، وأحمد البيوك، ومهند العايدي، في حين لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيدين آخرين لخطورة المنطقة.

كما أسفر قصف استهدف خيام نازحين قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وعُرِف من أسماء الشهداء الذين ارتقوا بالقصف السابق ووصلوا مستشفى الشفاء والسرايا بمدينة غزة: إياد أبو عسكر، أحمد حسان، عبد الكريم البياري، مهند كريزم.

وفي السياق ذاته، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في محيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

وأعلن جيش الاحتلال مساء السبت قتل فلسطيني شمالي القطاع بادعاء عبوره "الخط الأصفر" والاقتراب من قواته وتشكيل خطر عليها.

كما واصل الاحتلال نسف مبان سكنية شرق جباليا، إلى جانب غارات جوية متواصلة على مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي شرق مدينة غزة، استهدف القصف المدفعي محيط رمزون السنافور في حي التفاح، ما أدى إلى تناثر الشظايا قرب منازل المواطنين.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة، وسط تحليق للطيران وإطلاق نار متواصل في محيط المناطق المستهدفة.

وفي شمال القطاع، فجر جيش الاحتلال 3 عربات مفخخة في محيط منطقة الشيخ زايد، تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية شرق مخيم جباليا.

وحذّرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف غالبية مستشفيات القطاع عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار، مؤكدة أن أي شحنات من القطع اللازمة لم تدخل منذ وقف إطلاق النار، وأن المحاولات الدولية لإدخالها لم تنجح حتى الآن.

أعلنت الصحة ارتفاع عدد ضحايا الإبادة منذ السابع من أكتوبر/ 2023 إلى 72051 شهيدا، و171706 إصابات، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين