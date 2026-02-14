مستوطنون يشنون هجمات إرهابية في عدة قرى ومناطق فلسطينية بالضفة

فلسطين أون لاين

14 فبراير 2026 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
اعتداءات المستوطنين في الضفة تحدث تحت حماية قوات جيش الاحتلال

يواصل المستوطنون إرهابهم في مناطق مختلف من الضفة الغربية المحتلة، حيث شنوا يوم السبت، هجمات في عدد من المدن تحت حماية قوات جيش الاحتلال. 

ففي رام الله وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منزلا في قرية دير عمار غربي المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن علي جمعة بدحة في الجهة الغربية من قرية دير عمار، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي أريحا هاجم مستوطنون، مواطنين ومواشيهم في منطقة "وادي أبو الحيات" شمال المدينة.

وأفاد المشرف العالم لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين واصلوا لليوم الثاني هجماتهم على المواطنين في منطقة وادي أبو الحيات غرب العوجا، حيث أطلقوا قطعانهم على أغنام المواطنين، ما تسبب بأضرار للمزارع والمواشي.

وأضاف أن المستوطنين طاردوا أغنام المواطن يوسف رحمات أثناء رعيها غرب العوجا. وأشار إلى أن الأهالي تعرضوا للتهجير سابقا مرات عدة من المنطقة، بسبب اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال عليهم باستمرار.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنون، عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت قرية الرشايدة ومنطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم، ورعوا أغنامهم في محاصيل المواطنين الزراعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وأضافت أن المستوطنين اقتحموا أيضا منطقة واد سيف في بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، دون أن يُبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت لحم #رام الله #أريحا #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية

