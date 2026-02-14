فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سوارٌ لم يُنزَع… طفلة خديجة تعيد أمًّا غزية إلى الحياة

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بذريعة "عدم الترخيص"

الأونروا تعلن جمع 5 آلاف طن من النفايات في قطاع غزة

وزير الموانئ الصومالي: خط ملاحي مباشر مع تركيا ضرورة استراتيجية

مصر تجدد تأكيد أهمية تنفيذ اتفاق غزة كاملا وضمان انسحاب الاحتلال

الشيخ صبري يدعو زعماء الدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى

الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات البشرية

الاحتلال يقتلع 777 شجرة بالضفة ويكبد المزارعين خسائر بـ 761 ألف دولار

جماعات الهيكل تحشد للأقصى و"الشرطة" تستعد لمسيّرات الغاز في رمضان

جريمة تنكيل تهز القليوبية: إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والاعتداء عليه

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بذريعة "عدم الترخيص"

14 فبراير 2026 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
...
البناء دون ترخيص ذريعة إسرائيلية أساسية لهدم المنازل الفلسطينية شرقي القدس المحتلة

 أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، المواطن المقدسي رامي البكري، على هدم منزله ذاتيا في شارع الزيتونة ببلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال في القدس أصدرت قرارا بهدم منزل البكري، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأضافت أن مساحة المنزل 35 مترا مربعا، ويتكوّن من غرفة ومطبخ وحمام، وكان يقطنه رامي وزوجته المتزوجان حديثا، علما أن المنزل قائم منذ ثماني سنوات.

وأشارت إلى أن البلدية أخطرته بقرار الهدم قبل نحو أسبوعين، ما اضطره إلى هدم منزله بيده خشية تكبّده تكاليف إضافية، خاصة أنه سبق أن دفع مخالفات تقدّر بنحو 40 ألف شيقل، عدا عن رسوم المحامي وتكاليف الشروع في إجراءات الترخيص.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #البناء دون ترخيص #هدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة