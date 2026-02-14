الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بذريعة "عدم الترخيص"

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، المواطن المقدسي رامي البكري، على هدم منزله ذاتيا في شارع الزيتونة ببلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال في القدس أصدرت قرارا بهدم منزل البكري، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأضافت أن مساحة المنزل 35 مترا مربعا، ويتكوّن من غرفة ومطبخ وحمام، وكان يقطنه رامي وزوجته المتزوجان حديثا، علما أن المنزل قائم منذ ثماني سنوات.

وأشارت إلى أن البلدية أخطرته بقرار الهدم قبل نحو أسبوعين، ما اضطره إلى هدم منزله بيده خشية تكبّده تكاليف إضافية، خاصة أنه سبق أن دفع مخالفات تقدّر بنحو 40 ألف شيقل، عدا عن رسوم المحامي وتكاليف الشروع في إجراءات الترخيص.

