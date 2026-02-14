الشيخ صبري يدعو زعماء الدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الشعوب العربية والإسلامية وزعماء الدول إلى دعم القدس وتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى، محذرا بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو تنفذ مخططًا عدوانيًا ضد المسجد المبارك.

وقال صبري في تصريح صحفي، يوم السبت، إن الاحتلال قرر إبعاد عشرات الشبان عن المسجد خلال شهر رمضان ومنع أي تسهيلات للمصلين القادمين من الضفة الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض أعداد المصلين مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار إلى أن هذه السياسات تصب في إطار تهويد القدس ومحاصرة المسجد والتحكم في إدارته، منبها إلى التركيز على مناطق سلوان جنوب الأقصى والشيخ جراح شماله.

وذكر أن جماعات المستوطنين المتطرفة طالبت بالاقتحامات العلنية وأداء صلوات علنية باستخدام البوق والانبطاح الملحمي داخل باحات المسجد، مؤكّدًا أن هذه المطالب تعكس الأطماع الخفية.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية وزعماء الدول إلى دعم الفلسطينيين في القدس وتحمل مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى والقضايا المصيرية للعالم الإسلامي.

وأكد أن سياسة الهدم الإسرائيلية في المدينة امتداد لسياسات عنصرية وظالمة كانت سائدة منذ فترة الاستعمار البريطاني

وصعدت سلطات الاحتلال من قرارت الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بحق عدد من المقدسيين، لتفريغ المسجد من عماره والمرابطين فيه، في الوقت التي تسهل اقتحامات المستوطنين.

وشهد المسجد الأقصى المبارك تصاعدا لاقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم لقدسية المسجد واستباحة حرمته، خلال شهر يناير الماضي.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" أن 12136 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يناير 2026، بينهم وزير الاحتلال المتطرف "بن غفير" في الـ13 من يناير.

وتتواصل النداءات المقدسية بضرورة التحرك العاجل للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ووقف الاعتداءات اليومية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين