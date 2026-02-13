طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا واحتمالٌ لسقوط أمطار متفرقة ليلًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو يوم الجمعة، غائما جزئيا ودافئا ومغبراً حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبراً ، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطارعلى بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأحد، يكون الجو صافياً ودافئا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ودافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في باقي المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات