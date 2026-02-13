إدارة ملف الحج تثير الجدل… مطالبات بإعادته إلى وزارة الأوقاف وتمكين حجاج غزة

غزة/ محمد أبو شحمة

تتصاعد الانتقادات لقرار نقل إدارة ملف الحج والعمرة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مجلس الوزراء، وسط تحذيرات من تداعياته على ترتيبات الموسم المقبل، ومطالبات بإعادة الملف إلى الجهة المختصة وضمان تمكين حجاج قطاع غزة من أداء الفريضة بعد سنوات من الحرمان.

وأكد عضو جمعية الحج والعمرة عوض أبو مذكور أن نقل إدارة الملف يُعد قرارًا “خطأ وغير مسبوق”، مشددًا على أن وزارة الأوقاف تولّت هذا الملف لسنوات طويلة بكفاءة وخبرة متراكمة.

وقال أبو مذكور لـ "فلسطين أون لاين" أمس: إن الجمعية لا تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء القرار، معتبرًا أن التغيير المفاجئ يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل غياب التطمينات الرسمية للحجاج المسجلين وأسرهم في قطاع غزة.

عضو جمعية الحج والعمرة، عوض أبو مذكور

وأشار أبو مذكور إلى أن عدم الرد على استفسارات الجمعية من قبل المسؤولين في رام الله فاقم حالة القلق والاستياء في أوساط العاملين في القطاع والحجاج، لافتًا إلى أن إدارة موسم الحج للمرة الأولى من قبل جهة لا تمتلك الخبرة الكافية تمثل “خطأً كبيرًا”، خصوصًا أن رئيس اللجنة المشرفة يتبع لمجلس الوزراء وليس من أصحاب الاختصاص المباشر في شؤون الحج والعمرة.

وشدد على أن موسم الحج يحتاج إلى إدارة خبيرة نظرًا لحساسية إجراءاته وتعقيدها، سواء في التنسيق مع الجهات السعودية أو تنظيم شؤون الحجاج داخليًا، مؤكدًا حرص جمعية الحج والعمرة على نجاح الموسم وخدمة الحجاج بالشكل الأمثل، وداعيًا إلى إعادة النظر في القرار بما يضمن إدارة مهنية تحفظ حقوقهم وتبدد حالة القلق السائدة.

اقرأ أيضًا: أبو مذكور لـ"فلسطين": الغزيون محرومون من عمرة رمضان للعام الثالث ونطالب بتعهدات بسفر الحجاج

في السياق ذاته، طالبت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بتمكين حجاج قطاع غزة من أداء الفريضة، باعتبار ذلك واجبًا إنسانيًا ودينيًا، داعيةً الجهات المعنية إلى تحرك عاجل لإنهاء معاناة آلاف الفلسطينيين الذين ينتظرون الوصول إلى الديار المقدسة.

وأوضحت الجمعية أن حجاج غزة ما زالوا محرومين من أداء الفريضة للعامين الماضيين نتيجة استمرار إغلاق معبر رفح، رغم استكمالهم الإجراءات الرسمية وسداد الرسوم منذ أعوام، مبينةً أن مئات الحجاج ينتظرون منذ عام 2023 تحقيق هذا الحلم.

ولفتت إلى أن أكثر من 450 حاجًا من أبناء القطاع توفوا خلال فترة إغلاق المعبر وهم بانتظار أداء الفريضة، في مؤشر يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الحجاج وذووهم.

من جهتها، أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله، الخميس الماضي، قرعة الحج إلكترونيًا لأسماء الراغبين في أداء الفريضة من محافظات الضفة الغربية لموسم 1447هـ/2026م، ودعت أبناء قطاع غزة الذين سجلوا للحج عام 2023 ولم يتمكنوا من السفر إلى تأكيد تسجيلهم عبر رابط متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين