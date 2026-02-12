فلسطين أون لاين

محدث إصابتان في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

12 فبراير 2026 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان عقب قصف "إسرائيلي" على غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار مخلفًا الشهداء وآلاف الجرحى، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف المنازل وإطلاق النار تجاه المواطنين وخيامهم، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الطفل فؤاد زاهر النجار (14 عامًا) بطلق ناري في القدم أثناء وجوده داخل خيمته في منطقة المسلخ جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أُصيب الطفل أحمد محمد البسيوني (14 عامًا) بطلق ناري في الظهر خلال نومه داخل خيمته في المنطقة ذاتها.

وقصفت مدفعية الاحتلال، المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، جنوبي القطاع، فيما شنّ طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

اقرأ أيضًا:  المكتب الحكومي: 573 شهيدًا في 1620 خرقًا لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 591 شهيدًا، ووصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,578، في حين بلغ إجمالي حالات الانتشال 720 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 72,045 شهيدًا و 171,686 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
