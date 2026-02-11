أبو عبيدة يعلن التضامن الكامل مع إيران في مواجهة التهديدات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام"، مساء يوم الأربعاء، التضامن مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً، أمام التهديدات التي تواجهها طهران، مؤكدًا أن أيّ عدوان على الجمهورية الإسلامية وشعبها عدواناً على الأمة الإسلامية، وبلطجة مرفوضة.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر منصته على "تليجرام"، "نُعلن تضامننا وأبناءِ شعبِنا مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً، ونعتبر أيّ عدوانٍ على الجمهورية الإسلامية وشعبِها الشقيق عدواناً على أمتِنا الإسلامية، وتعدّياً إجرامياً على سيادة دولةٍ إسلاميةٍ مقاوِمة، وبلطجةً مرفوضةً تهدف إلى التدخّل في شؤونها الداخلية ومحاولةِ فرضِ وقائعَ على الأرض بالقوةِ الغاشمة".

وأضاف، "نُعبّرُ عن ثقتنا بعزمِ وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقّنوا العدوَ الصهيوني دروساً خلال معركة "الوعد الصادق 3" في يونيو 2025م.

وأكد الناطق باسم القسام، بأن التهديداتِ التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية اليوم وما سبقها من اعتداءاتٍ وحصار، هي محاولةٌ يائسةٌ للانتقام من شعبِها العظيم وقيادتِها المُقاوِمة، بسبب وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعمها المباشر والمعلن لمقاومته الباسلة.

