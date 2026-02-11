لعشاق القهوة: كوبك الصباحي قد يحميك من الخرف

كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة أو الشاي يوميًا، أي المشروبات التي تحتوي على الكافيين، يرتبط بصحة إدراكية أفضل على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي نشرت الاثنين في دورية الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا شهدوا أكبر فوائد، حيث انخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18% لدى شاربي القهوة و14% لدى شاربي الشاي في منتصف العمر.

وقال الدكتور دانيال وانغ، المؤلف الرئيسي والدكتور في التغذية بجامعة هارفارد، إن الفوائد لم تُلاحظ مع المشروبات منزوعة الكافيين، بحسب بيانات أكثر من 130 ألف مشارك في دراستي "صحة الممرضات" و"متابعة المهنيين الصحيين".

ورغم أن النتائج تشير إلى علاقة قوية بين الكافيين وصحة الدماغ، يحذر الخبراء من اعتبار زيادة استهلاك القهوة أو الشاي حلًا وقائيًا مضمونًا. فالدكتورة سارة مهدوي من جامعة تورونتو أكدت: "المزيد لا يعني بالضرورة أفضل، ولا ينبغي البدء بشرب القهوة فقط من أجل حماية الدماغ". وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من القلق، الأرق، أو اضطرابات القلب، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا.

وليس الكافيين وحده السبب المحتمل للفوائد؛ فالقهوة والشاي يحتويان على مركبات حيوية تساهم في مكافحة الالتهابات، وتحسين استقلاب الغلوكوز، ووظائف الأوعية الدموية، وتقليل الإجهاد التأكسدي. ويشير خبراء إلى أن روتين شرب القهوة الصباحي قد يعزز أيضًا الالتزام بسلوكيات صحية أخرى، مثل التغذية السليمة وممارسة الرياضة.

كوبك الصباحي من القهوة أو الشاي قد يكون جزءًا من أسلوب حياة صحي، لكنه ليس بديلاً عن عوامل الصحة العامة الأساسية مثل النوم الجيد والنشاط البدني والتغذية المتوازنة.

المصدر / وكالات