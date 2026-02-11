فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تُحذِّر من تصعيد الاحتلال لاقتحاماته واعتداءاته على الأقصى خلال رمضان

الصحة بغزة: 591 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بأوكرانيا وروسيا تعلن إسقاط 108 مسيرات

الاحتلال يهدم منشآتٍ زراعية وأسوارًا في القدس المحتلة

كندا.. امرأة تقتل 9 أشخاص وتنهي حياتها في هجوم مزدوج

ما حقيقة صور "بلومبيرغ" حول تصدير فنزويلا النفط إلى "إسرائيل"؟ هذه تفاصيل القصة

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

الاقتصاد تحذّر: أرباح وهمية واستدراج منظّم لمدخرات المواطنين

"الأونروا": الإجراءات الإسرائيلية بالضفة ضربة جديدة للقانون الدولي

الذهب والفضة يصعدان مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ما حقيقة صور "بلومبيرغ" حول تصدير فنزويلا النفط إلى "إسرائيل"؟ هذه تفاصيل القصة

11 فبراير 2026 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
الصورة تعود إلى صفقة بيع نفط خام لشركة بازان الإسرائيلية عام 2009

نفى وزير الاتصالات في فنزويلا ميغيل أنخيل بيريز، مساء الثلاثاء، تقارير إعلامية تحدثت أن كاركاس باعت نفطا خاما للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بيريز عبر منصة "تلغرام" أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع "عار عن الصحة".

ونشر الوزير الفنزويلي صورة لصحيفة بلومبيرغ التي ذكرت الادعاء، وأرفقها بكلمة "مُزيّف"، مشيرًا إلى أن الصورة تعود إلى صفقة بيع نفط خام لشركة بازان الإسرائيلية عام 2009.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فنزويلا أرسلت، للمرة الأولى منذ عام 2020، شحنة من النفط إلى الكيان الإسرائيلي، مستندة في ذلك إلى بيانات شركة التحليلات (Kpler) إضافة إلى مصادر خاصة بها.

وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن الشحنة كانت موجهة إلى شركة "بازان غروب"، التي تعد أكبر شركة لتكرير النفط في الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت في ظل توسع صادرات النفط الفنزويلية.

وفي المقابل، رفضت شركة "بازان غروب" التعليق على هذه المعلومات، كما امتنعت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن الكشف عن مصادر توريد المواد الخام.

اقرأ أيضًا: نائبة جمهورية سابقة توجِّه انتقاداتٍ حادَّة لـ"ترامب" وتكشف: لهذا السبب شنَّ عمليةً عسكرية ضدّ فنزويلا

وكانت القوات الأميركية قد اختطفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع العام، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستتولى الإشراف على مبيعات النفط الفنزويلي.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا و"إسرائيل" إلى القطيعة الكاملة منذ يناير عام 2009، وذلك في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، حيث جاءت هذه الخطوة احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي ذلك الوقت، أدانت فنزويلا تصرفات "إسرائيل"، ووصفتها بأنها "اضطهاد غير إنساني للشعب الفلسطيني"، كما قامت بطرد السفير الإسرائيلي وكامل طاقم السفارة من البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #نيكولاس مادورو #النفط الفنزويلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة