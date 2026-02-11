ما حقيقة صور "بلومبيرغ" حول تصدير فنزويلا النفط إلى "إسرائيل"؟ هذه تفاصيل القصة

نفى وزير الاتصالات في فنزويلا ميغيل أنخيل بيريز، مساء الثلاثاء، تقارير إعلامية تحدثت أن كاركاس باعت نفطا خاما للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بيريز عبر منصة "تلغرام" أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع "عار عن الصحة".

ونشر الوزير الفنزويلي صورة لصحيفة بلومبيرغ التي ذكرت الادعاء، وأرفقها بكلمة "مُزيّف"، مشيرًا إلى أن الصورة تعود إلى صفقة بيع نفط خام لشركة بازان الإسرائيلية عام 2009.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فنزويلا أرسلت، للمرة الأولى منذ عام 2020، شحنة من النفط إلى الكيان الإسرائيلي، مستندة في ذلك إلى بيانات شركة التحليلات (Kpler) إضافة إلى مصادر خاصة بها.

وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن الشحنة كانت موجهة إلى شركة "بازان غروب"، التي تعد أكبر شركة لتكرير النفط في الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت في ظل توسع صادرات النفط الفنزويلية.

وفي المقابل، رفضت شركة "بازان غروب" التعليق على هذه المعلومات، كما امتنعت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن الكشف عن مصادر توريد المواد الخام.

وكانت القوات الأميركية قد اختطفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع العام، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستتولى الإشراف على مبيعات النفط الفنزويلي.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا و"إسرائيل" إلى القطيعة الكاملة منذ يناير عام 2009، وذلك في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، حيث جاءت هذه الخطوة احتجاجا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي ذلك الوقت، أدانت فنزويلا تصرفات "إسرائيل"، ووصفتها بأنها "اضطهاد غير إنساني للشعب الفلسطيني"، كما قامت بطرد السفير الإسرائيلي وكامل طاقم السفارة من البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين