دراسة واسعة: تدريب بسيط للدماغ يخفض خطر الخرف بنسبة 25%

أظهرت تجربة طبية عشوائية تُعد من أكثر أنواع الدراسات مصداقية، أن تمرينات بسيطة للدماغ يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالخرف بمعدل يصل إلى الربع، وفق دراسة نُشرت في مجلة "Alzheimer’s & Dementia".

تجربة استمرت 20 عاماً

الدراسة، التي شارك فيها أكثر من 2800 شخص فوق 65 عاماً ضمن مشروع "أكتيف" الذي بدأ أواخر التسعينيات، اختبرت ثلاثة أنواع من تدريب الدماغ: تدريب السرعة، وتدريب الذاكرة، وتدريب التفكير المنطقي.

المشاركون تلقّوا جلسات تدريبية لمدة ساعة مرتين أسبوعياً على مدى خمسة أسابيع، إضافة إلى جلسات تعزيزية بعد عام وثلاثة أعوام، ليصل إجمالي التدريب إلى 24 ساعة فقط.

نتيجة لافتة: نوع واحد فقط كان فعالاً

بعد متابعة استمرت 20 عاماً، أظهرت سجلات برنامج ميديكير الصحي أن خطر الإصابة بالخرف انخفض بنسبة 25% لدى من خضعوا لـ تدريب السرعة فقط، بينما لم تُظهر التدريبات الأخرى نتائج ذات دلالة.

ويتضمن تدريب السرعة النقر على صور سيارات وإشارات مرور تظهر في أماكن متغيرة على شاشة الكمبيوتر، بهدف تحسين سرعة المعالجة الذهنية والاستجابة البصرية.

أول دليل قوي على فاعلية تدريب دماغي

مارلين ألبرت، الباحثة المشاركة من جامعة جونز هوبكنز، قالت إن الدراسة تقدّم للمرة الأولى "إثباتاً صلباً حول ما يمكن فعله لتقليل احتمالات الخرف"، مشيرة إلى أن التطبيقات الشائعة لتدريب الدماغ تفتقر غالباً إلى أدلة علمية طويلة المدى.

أرقام عالمية مقلقة

بحسب منظمة الصحة العالمية، يُعتبر الخرف سابع سبب رئيس للوفاة حول العالم، ويعاني منه نحو 57 مليون شخص، مع توقعات بارتفاع الرقم خلال العقود المقبلة.

