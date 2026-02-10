التوتر في مضيق هرمز يربك أسواق الطاقة والذهب يتراجع دون فقدان الزخم

تراجعت أسعار الذهب والنفط في تداولات الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية مؤثرة هذا الأسبوع، تشمل أرقام التضخم والوظائف، وما قد تعكسه بشأن توجهات الفائدة في مجلس الاحتياطي الفدرالي.

ورغم الهبوط الطفيف، ظل الذهب متماسكًا فوق 5 آلاف دولار للأوقية، مدعومًا بتراجع الدولار. وانخفض المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 5029 دولارًا، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.5%. كما هبطت الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب متفاوتة بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

نفط تحت ضغط التوترات… ومضيق هرمز في الواجهة

وفي أسواق الطاقة، سجل خام برنت تراجعًا طفيفًا إلى 68.79 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس إلى 64.13 دولارًا، وسط متابعة حثيثة لتوجيهات أميركية جديدة تطالب السفن التجارية بالابتعاد عن المياه الإقليمية الإيرانية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع محادثات نووية وصفت بالـ"إيجابية بحذر" بين طهران وواشنطن بوساطة عمان، في وقت يظل فيه مضيق هرمز—الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط العالمية—عاملَ المخاطرة الأكبر في سوق الخام.

