خروقاتٌ متواصلة.. إصابتان بنيران الاحتلال شرقي غزة ونسف للمنازل في خان يونس

واصل الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي، وتحليق مكثف للطيران الحربي، ونسف منازل المواطنين، وإطلاق النار تجاه النازحين وخيامهم.

وأفادت مصادر طبية بإصابة اثنين من المواطنين بنيران قوات الاحتلال قرب محطة الشوا للمحروقات، شرق مدينة غزة.

وسمع دوي انفجارات متتالية في خان يونس، جراء عمليات نسف لمنازل المواطنين نفذها الاحتلال في المناطق الشرقية للمدينة.

وارتقى أمس الاثنين 6 شهداء وأصيب آخرون في خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف المنازل المدنية تحت ذرائع وصفها بـ"الكاذبة".

وأكد قاسم أن هذه الانتهاكات تضرب بعرض الحائط كل جهود الوسطاء والدول الضامنة التي تسعى لاستمرار الهدوء في القطاع.

ودعا قاسم، هذه الأطراف إلى اتخاذ موقف لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته والالتزام بالاتفاق.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء581 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,553، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,032 شهيدًا و 171,661 إصابةً.





المصدر / فلسطين أون لاين