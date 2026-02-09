"كان العبرية": تطور جديد في قضية أمنية خطيرة في "الجيش الإسرائيلي"

أفادت قناة "كان العبرية" الإسرائيلية اليوم بتطور جديد في قضية أمنية خطيرة قيد التحقيق، قد يكشف عن استخدام معلومات داخلية حساسة داخل المنظومة الأمنية، خاصة في الجيش الإسرائيلي.

ووفق المعطيات الأولية تحت الفحص، تشمل القضية جهات تشغل مناصب مؤثرة في هذه المنظومة، حيث يجري تدقيق دور بعضهم ضمن إجراءات التحقيق الجارية. وأكدت القناة أن تفاصيل القضية ومدى التورط لا يزالان قيد المراجعة والتدقيق الدقيق، مع احتمال تأثيرات مهمة على الجهات المعنية.

لم تصدر سلطات الاحتلال الأمنية الإسرائيلية تعليقاً رسمياً حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين