فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فلسطينية عائدة عبر معبر رفح تكشف محاولات الاحتلال إغراءها للهجرة القسرية

شهاب لـ "فلسطين": قرارات الكابينت "خطيرة" وتهدف لفرض السيادة على الضفة

لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة

شهيدٌ وإصابة.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

"كان العبرية": تطور جديد في قضية أمنية خطيرة في "الجيش الإسرائيلي"

بالأرقام .. حركة السفر عبر معبر رفح منذ إعادة فتحه حتى اليوم

سموتريتش وكاتس يقودان اقتحام نعلين وسط تصعيد استيطاني

"نحن الذين لم نمت بعد".. شهادات أدبية عن الحياة تحت القصف في غزة

مركز حقوقي: تجهيزات الاحتلال لإعدام الأسرى "ذروة للإبادة المستمرة"

زلزال "وثائق إبستين".. ويليام وكايت يتضامنان مع الضحايا وينأيان بنفسيهما عن أندرو

"كان العبرية": تطور جديد في قضية أمنية خطيرة في "الجيش الإسرائيلي"

09 فبراير 2026 . الساعة 15:05 بتوقيت القدس
...
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير

أفادت قناة "كان العبرية" الإسرائيلية اليوم بتطور جديد في قضية أمنية خطيرة قيد التحقيق، قد يكشف عن استخدام معلومات داخلية حساسة داخل المنظومة الأمنية، خاصة في الجيش الإسرائيلي.

ووفق المعطيات الأولية تحت الفحص، تشمل القضية جهات تشغل مناصب مؤثرة في هذه المنظومة، حيث يجري تدقيق دور بعضهم ضمن إجراءات التحقيق الجارية. وأكدت القناة أن تفاصيل القضية ومدى التورط لا يزالان قيد المراجعة والتدقيق الدقيق، مع احتمال تأثيرات مهمة على الجهات المعنية.

اقرأ أيضا: أزمة بين الجيش و"الكنيست": اتهامات متبادلة حول "سرقة أموال عامة"

لم تصدر سلطات الاحتلال الأمنية الإسرائيلية تعليقاً رسمياً حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #الاحتلال #جيش #قضية أمنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة