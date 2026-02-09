بينيت يصف نتنياهو بـ"الضعيف والمنقاد" عقب وثيقة إنجلمان

شنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، السابق نفتالي بينيت، هجومًا شديدا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بـ”الضعيف والعاجز والمنقاد”، وذلك على خلفية نشر الأخير وثيقة تضمنت تبريرات بشأن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم، شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية عملية أسمتها "طوفان الأقصى"، هاجمت فيها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات "إسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.

واعتبر العديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين والعسكريين في "إسرائيل" أن هجوم 7 أكتوبر مثّل فشلا أمنيا واستخباريا وعسكريا وسياسيا.

فلسطينيون يحتفلون باحتراق دبابة إسرائيلية خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (أرشيف)

والخميس، نشر نتنياهو وثيقة تضمنت الردود التي قدمها إلى مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، بشأن أحداث 7 أكتوبر وما سبقها، موضحا أنه قدم تلك الردود نهاية العام 2025.

وجدد نتنياهو خلال تلك الردود، تهربه من تحمل المسؤولية عن إخفاقات أحداث 7 أكتوبر، وألقى باللوم على الجيش والحكومات السابقة، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.

وسعى نتنياهو، وفق المصادر ذاتها، عبر نشر مقتطفات من محاضر نقاشات حكومية وأمنية إلى إظهار أن مسؤولين أمنيين وسياسيين عارضوا خطوات حاسمة ضد حماس أو التقليل من مستوى التهديد، فيما قدّم نفسه على أنه كان يدفع باتجاه اغتيال قادة الحركة والاستعداد لخيارات أوسع في غزة.

وعن تلك التبريرات، قال بينيت في بيان نشره مكتبه، إن الوثيقة التي نشرها نتنياهو تُظهره كشخص "لا يقود بل يُقاد".

واعتبر أن نتنياهو “ليس قائدًا ولا آمرًا، بل تابع خاضع لرؤساء الأجهزة الأمنية، ويحاول الظهور كزعيم، لكنه يخرج في الوثيقة بصورة شخص مسكين، فاقد للحيلة، يقدّم نفسه كضحية للأحداث”.

ومضى بينيت: "نتنياهو يصور نفسه بأنه حاضر في كل اللحظات، لكنه دائمًا متفرج سلبي، لا يصنع القرار ولا يتحمل المسؤولية"، مشددًا على أن الوثيقة التي نشرها نتنياهو “ليست دفاعًا عنه، بل أخطر لائحة اتهام يمكن أن تُكتب بحق رئيس حكومة في إسرائيل".

وأضاف أن الوثيقة الممتدة على عشرات الصفحات تكشف "شخصية ضعيفة سمحت لحزب الله (اللبناني) بالنمو شمالًا، ولحماس بالتضخم جنوبًا، من دون أي ردع أو مبادرة".

ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر خشية أن توجه له اللوم على ما جرى، كما يلقي دائما المسؤولية على الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلي.

ومنذ الهجوم قبل أكثر من عامين أعلن العديد من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين أنهم يتحملون مسؤولية شخصية عن الإخفاق في منع الهجوم ولكن نتنياهو يرفض تحمل أي مسؤولية شخصية.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين وأسفرت عن نحو 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار

المصدر / فلسطين أون لاين