الصحة تُحذِّر: خدمات المختبرات وبنوك الدم مهدَّدة بالتوقف في غزَّة

09 فبراير 2026 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
يواصل الاحتلال منع إدخال الإمدادات المخبرية إلى غزة

حذرت وزارة الصحة بغزة، من أنَّ استمرار توقف إدخال الإمدادات المخبرية يُفاقم من أزمة عمل المختبرات وبنوك الدم ويهدد بتوقفها.

وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي، يوم الاثنين، إنّ نسبة العجز في الأصناف الصفرية من مواد الفحص المخبرية تجاوز 84%، ونسبة المستهلكات والمستلزمات المخبرية وصلت إلى 71 %.

وأكدت أنَّ جُملةً من الفحوصات المخبرية مُهددة بالتوقف بالكامل مع تفاقم الأزمة، مشيرةً إلى أن خدمة فحص CBC وفحوصات عوامل التجلط وغازات الدم والميكروبيولوجي وفحوصات الأورام وفحوصات تطابق نقل الدم من أكثر الفحوصات تضرراً.

وأوضحت أن المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والطوارئ وحضانات الأطفال لايمكن تقديم الرعاية الطبية لهم دون توفر الفحوصات المخبرية اللازمة.

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان تعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم التي باتت أمام لحظات تتوقف معها الخدمة.

