3 قتلى بهجمات مسيرة في أوكرانيا.. وزيلينسكي يكشف موعدًا لإنهاء الحرب

قُتل ثلاثة أشخاص جراء غارات جوية روسية خلال ليلة الإثنين على منطقتي خاركيف في شرق أوكرانيا وأوديسا في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت دائرة الطوارئ الوطنية عبر تطبيق تلغرام “شنّ العدوّ هجوما جويا بمسيّرات على مناطق سكنية في مدينة بوغودوخيف (بمنطقة خاركيف) الليلة الماضية”، مشيرة إلى سحب جثتي امرأة وطفل يبلغ عشر سنوات.

ولفتت الدائرة إلى أن القصف الجوي أسفر أيضا عن ثلاثة جرحى وتدمير مبنى سكني بالكامل.

في أوديسا، قُتل رجل يبلغ 35 عاما في هجوم ليلي شنته طائرات مسيّرة من طراز شاهد إيرانية الصنع، ما أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين، وفق رئيس الإدارة العسكرية في المدينة سيرغي ليساك. كما أفاد بتضرر 21 شقة في مبان سكنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات صحافية السبت إن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت إثر الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022، "بحلول بداية الصيف، في حزيران/ يونيو".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن واشنطن دعت وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المباحثات.

وقد عقد الروس والأوكرانيون والأمريكيون جولتين من المفاوضات في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولممارسة الضغط على أوكرانيا، يشن الجيش الروسي منذ أشهر غارات جوية مكثفة على البنية التحتية للطاقة، ما يتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء والمياه والتدفئة، في ظل برد قارس تشهده البلاد خلال الشتاء.

المصدر / وكالات