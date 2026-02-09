الذهب يتخطى حاجز الـ 5000 دولار مع تراجع الدولار

واصل الذهب والفضة مكاسبهما، الاثنين، في ظل تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأميركي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5035.3 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير، بعد ارتفاعه بنحو 4% يوم الجمعة.

وزادت العقود الأمركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.6% إلى 5060.7 دولارا للأونصة.

كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى نحو 82 دولارا بعد زيادتها بنسبة 10% في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير/شباط، مما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.

وفي الأسواق الآسيوية، قفزت الأسهم إلى أعلى مستوياتها مدفوعة بالفوز الساحق الذي حققته رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، في الانتخابات، مما عزز التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ستريت عقب الانتعاش الأخير.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إنه لا يتوقع أن يتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس المجلس، وهو المعروف بانتقاده لمشتريات "المركزي" من السندات.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق العمل. ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، مع ترجيح الخفض الأول في يونيو/حزيران المقبل.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير/كانون الثاني المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وكان التقرير قد تأجل عن موعده الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر 4 أيام.

وبالنسبة للمعادن الأخرى:

ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2134.18 دولارا للأونصة في التعاملات المبكرة.

صعد البلاديوم 1.8% ليبلغ 1737.75 دولارا.

المصدر / وكالات