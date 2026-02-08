هآرتس: (إسرائيل) تعرقل بدء عمل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "إسرائيل" تعرقل بدء عمل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وتمنع أعضاء اللجنة من دخول القطاع عبر مصر، رغم أن معبر رفح فتح الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، يوم الأحد، أن تأخر بدء عمل اللجنة يعود بالدرجة الأولى إلى الرفض الإسرائيلي السماح بدخول أعضائها إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى، أن جميع أعضاء اللجنة يقيمون حاليًا في مصر، فيما لا يزال غير واضح متى سيسمح لهم بالدخول، وما إذا كانت "إسرائيل" ستسمح بدخولهم جميعاً.

على الرغم من الإعلان عن فتح معبر رفح البري في 2/ فبراير الجاري، ووجود حكومة التكنوقراط الفلسطينية على بُعد أمتار من دخول قطاع غزة لتسلّم مهامها المدنية والإنسانية، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض عراقيل متتالية تحول دون مباشرة هذه الحكومة في عملها.

ووفق التفاهمات التي أُبرمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان من المفترض أن تبدأ حكومة التكنوقراط مهامها فور تثبيت وقف إطلاق النار، وعلى رأس أولوياتها تنظيم دخول المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار، وتسهيل سفر الجرحى والمرضى، وإعادة الحد الأدنى من انتظام الحياة المدنية. غير أن هذه الالتزامات بقيت حبرًا على ورق مع المماطلة الإسرائيلية.