بالفيديو بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

08 فبراير 2026 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الأحد، عن 5 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقال الصليب الأحمر، "سهّلنا الإفراج اليوم عن 5 معتقلين من السجون الإسرائيلية ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة".

لحظة وصول الأسرى الخمسة عبر طواقم الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

أسماء الأسرى المفرج عنهم والذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة

  1. محمود محمد سمير المسارعه (17 عامًا) من دير البلح
  2. محمد عطا سعيد الحلو(33 عامًا) من المغراقة
  3.  سالم صلاح مسلم مهنا (35 عامًا) من خانيونس
  4. زهير أحمد زهير محسن (21 عامًا) من مخيم الشاطئ
  5.  عماد جلال عبدالرحمن القرعان (24 عامًا) من الزوايدة
