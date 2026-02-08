دولة جديدة تؤجل قرار الانضمام لمجلس السلام بقيادة ترامب

أكد رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، الأحد، أن بلاده لا تفكر حاليًا في الانضمام إلى مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار بابيش، في مقابلة مع تلفزيون نوفا وإذاعة براغ، إلى أن أي قرار من هذا النوع سيتطلب موافقة غرفتي البرلمان التشيكي، مما يجعل العملية سياسية معقدة وشائكة.

وأضاف أن الحكومة التشيكية تسعى إلى تنسيق موقفها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي استبعدت بالفعل غالبية منها الانضمام إلى المجلس.

ورغم اعترافه بالمنافع المحتملة للتواصل مع الدول العربية المشاركة في المجلس، شدد بابيش على أن القضية ليست ضمن أجندة أعمال التشيك حالياً.

