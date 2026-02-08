فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يدمرون مغارة جنوب المغير ويقتحمون أراضٍ في سنجل

خروقات متواصلة... (4) شهداء في غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي

ارتفاع الذهب في غزة... زفاف مؤجل وادخار في مواجهة الأزمة

الاحتلال ينسف خزان مياه رئيسي في رفح يخدم 70 ألف نسمة

تعديلات عبَّاس على قانون الانتخابات تشعل جدلاً واسعًا

مجلس السلام لغزة... دبلوماسية ما بعد الحرب أم غطاء سياسي لجرائم مستمرة؟

حارس نتنياهو السابق يفضح أسرارًا عائلية لأول مرّة

ضربة مزدوجة.. تحقيق "الجزيرة" يكشف أساليب "الشاباك" وهشاشة "المليشيات"

بن غفير يتهم كوشنر وويتكوف بـ"السذاجة" في التعامل مع ملف غزة

قناة عبرية: "إسرائيل" تحاول منع أي اتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي

دولة جديدة تؤجل قرار الانضمام لمجلس السلام بقيادة ترامب

08 فبراير 2026 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش (وكالات)

أكد رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، الأحد، أن بلاده لا تفكر حاليًا في الانضمام إلى مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار بابيش، في مقابلة مع تلفزيون نوفا وإذاعة براغ، إلى أن أي قرار من هذا النوع سيتطلب موافقة غرفتي البرلمان التشيكي، مما يجعل العملية سياسية معقدة وشائكة.

وأضاف أن الحكومة التشيكية تسعى إلى تنسيق موقفها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي استبعدت بالفعل غالبية منها الانضمام إلى المجلس.

ورغم اعترافه بالمنافع المحتملة للتواصل مع الدول العربية المشاركة في المجلس، شدد بابيش على أن القضية ليست ضمن أجندة أعمال التشيك حالياً.

المصدر / وكالات
#ترامب #التشيك #مجلس السلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة