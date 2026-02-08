تبون: علاقتنا جيدة مع كل العرب باستثناء "دويلة" تثير المشاكل

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن علاقات بلاده مع السعودية "متينة" وحذر من المساس بالمملكة، مشيرا إلى وجود تاريخ مشترك بين البلدين.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، مساء السبت، إن علاقات بلاده مع السعودية متينة، مؤكدا أن أي مساس بالمملكة يعد مساسا بالجزائر.

وأكد وجود تاريخ مشترك وروابط أخوية تجمع البلدين.

وبخصوص مصر، أوضح تبون أن العلاقات معها قائمة على "تضامن متبادل". كما أشار تبون إلى “دعم الجزائر لمصر عندما احتاجت إلى مساندة عسكرية”، في إشارة لحربي 1967 و1973 ضد الجيش الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بقطر، قال الرئيس الجزائري إن العلاقات بين البلدين "بلغت مستوى متقدما"، معربا عن تقدير الجزائر "لمستوى التعاون القائم بين الجانبين".

أما عن الكويت، فأكد تبون أن الجزائر تربطها مع البلد الخليجي “علاقات احترام متبادل”، مشيرًا إلى “خصوصية هذه العلاقات في الإطار العربي”.

الرئيس الجزائري أكد أن علاقات بلاده "جيدة مع مختلف الدول العربية، باستثناء دويلة واحدة (لم يسمها)".

واتهم تلك الدولة بـ”محاولات متكررة لإثارة المشاكل والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، بما في ذلك السعي للتأثير على المسار الانتخابي الرئاسي".

المصدر / وكالات