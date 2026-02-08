فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يدمرون مغارة جنوب المغير ويقتحمون أراضٍ في سنجل

خروقات متواصلة... (4) شهداء في غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي

ارتفاع الذهب في غزة... زفاف مؤجل وادخار في مواجهة الأزمة

الاحتلال ينسف خزان مياه رئيسي في رفح يخدم 70 ألف نسمة

تعديلات عبَّاس على قانون الانتخابات تشعل جدلاً واسعًا

مجلس السلام لغزة... دبلوماسية ما بعد الحرب أم غطاء سياسي لجرائم مستمرة؟

حارس نتنياهو السابق يفضح أسرارًا عائلية لأول مرّة

ضربة مزدوجة.. تحقيق "الجزيرة" يكشف أساليب "الشاباك" وهشاشة "المليشيات"

بن غفير يتهم كوشنر وويتكوف بـ"السذاجة" في التعامل مع ملف غزة

قناة عبرية: "إسرائيل" تحاول منع أي اتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي

تبون: علاقتنا جيدة مع كل العرب باستثناء "دويلة" تثير المشاكل

08 فبراير 2026 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
...
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن علاقات بلاده مع السعودية "متينة" وحذر من المساس بالمملكة، مشيرا إلى وجود تاريخ مشترك بين البلدين.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، مساء السبت، إن علاقات بلاده مع السعودية متينة، مؤكدا أن أي مساس بالمملكة يعد مساسا بالجزائر.

وأكد وجود تاريخ مشترك وروابط أخوية تجمع البلدين.

وبخصوص مصر، أوضح تبون أن العلاقات معها قائمة على "تضامن متبادل". كما أشار تبون إلى “دعم الجزائر لمصر عندما احتاجت إلى مساندة عسكرية”، في إشارة لحربي 1967 و1973 ضد الجيش الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بقطر، قال الرئيس الجزائري إن العلاقات بين البلدين "بلغت مستوى متقدما"، معربا عن تقدير الجزائر "لمستوى التعاون القائم بين الجانبين".

أما عن الكويت، فأكد تبون أن الجزائر تربطها مع البلد الخليجي “علاقات احترام متبادل”، مشيرًا إلى “خصوصية هذه العلاقات في الإطار العربي”.

الرئيس الجزائري أكد أن علاقات بلاده "جيدة مع مختلف الدول العربية، باستثناء دويلة واحدة (لم يسمها)".

واتهم تلك الدولة بـ”محاولات متكررة لإثارة المشاكل والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، بما في ذلك السعي للتأثير على المسار الانتخابي الرئاسي".

المصدر / وكالات
#السعودية #الجزائر #مصر #عبد المجيد تبون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة