الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بتعادل سلبي في الجزائر

حجز الأهلي المصري بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادله السلبي مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، مساء السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

ورغم انتهاء اللقاء دون أهداف، فإن نقطة التعادل كانت كافية للأهلي لضمان التأهل رسميًا، في مباراة شهدت أفضلية نسبية لأصحاب الأرض من حيث الفرص، مقابل صمود دفاعي واضح من الفريق المصري وتألق حارسه مصطفى شوبير.

بدأت المباراة بحذر من الطرفين قبل أن يفرض شبيبة القبائل ضغطًا مبكرًا، وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها كرة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 19، إلى جانب محاولات خطيرة للمهاجم أيمن محيوس الذي أهدر عدة فرص خلال الشوط الأول.

في المقابل، عانى الأهلي في بناء الهجمات وافتقد للفاعلية الهجومية، واقتصرت محاولاته على فرص محدودة أبرزها تسديدة لم تكتمل في ظل تماسك الدفاع الجزائري. كما شهد الشوط الأول إصابة محمود حسن "تريزيغيه"، وحصول أحمد نبيل كوكا على بطاقة صفراء.

في الشوط الثاني، واصل شبيبة القبائل ضغطه، وهدد مرمى الأهلي بعدة تسديدات تصدى لها شوبير بثبات، فيما تحسن أداء الأهلي نسبيًا في وسط الملعب دون أن ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف. وأهدر محمد علي بن رمضان فرصة بارزة للتسجيل في الدقيقة 74.

ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، كثف الفريق الجزائري محاولاته بحثًا عن هدف يعيد له آمال التأهل، لكن دفاع الأهلي وحارسه حالا دون ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة، يؤكد الأهلي تفوقه في المجموعة ويبلغ الدور ربع النهائي، بينما تتلاشى آمال شبيبة القبائل في مواصلة المشوار القاري.

