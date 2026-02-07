مصر تطلق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن بدء تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصحة النفسية للمواطنين في مختلف الفئات العمرية.

تأتي هذه الخطوة فيما تتحرك مصر نحو اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر التي يمثلها الاستخدام المفرط للهواتف ومواقع التواصل والإنترنت على القاصرين، في إطار توجه عالمي مماثل أوسع نطاقًا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب الشهر الماضي بإصدار تشريعات تحد من استخدام الهواتف المحمولة حتى عمر معين.

وتستهدف العيادات التي أعلنت عنها وزارة الصحة كافة الفئات العمرية، وستعمل على التشخيص المبكر عبر فحوصات دقيقة لتقييم حالات الاستخدام المفرط، وتحديد "الساعات الآمنة" لكل فئة عمرية، وتوفير أدوات قياس رقمية من خلال استطلاعات استقصائية، و"استبيان إدمان الإنترنت" لتحديد المسار العلاجي المناسب، بحسب بيان لوزارة الصحة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إن المرحلة الأولى من هذه الخدمة -التي تأتي ضمن مبادرة "صحتك سعادة"- تشمل 6 مستشفيات كبرى تغطي مناطق جغرافية واسعة (القاهرة الكبرى، والدلتا، ووجه بحري، والصعيد)، بواقع عيادة أسبوعية كل يوم أربعاء في كل مستشفى.

وهذه المستشفيات الست هي العباسية للصحة النفسية في القاهرة، والخانكة للصحة النفسية في القاهرة، والمعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية، ودميرة للصحة النفسية في محافظة الدقهلية، والمنيا للصحة النفسية في محافظة المنيا، وأسيوط للصحة النفسية في محافظة أسيوط.

كانت مصر قررت مؤخرًا حظر منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس" لما تسببه من تهديدات بالغة على الأطفال والمراهقين، تتجه السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، تشمل إغلاق تطبيقات إلكترونية أخرى، من بينها أحد أشهر تطبيقات المراهنات.

كما بدأ البرلمان المصري في إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال والمراهقين لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، بما يضمن حمايتهم من المحتوى الضار والحفاظ على سلامتهم النفسية والسلوكية.

المصدر / فلسطين أون لاين