الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا في بيت حنينا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مواطنا على هدم منزله ذاتيًا في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي ماجد السلايمة على هدم منزله في حي الأشقرية بالبلدة، الذي يؤوي 4 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن المنزل قائم منذ 8 سنوات. كما أجبرتهم على دفع مخالفات مالية تزيد عن 100 ألف شيقل.

وتلجأ سلطات الاحتلال إلى سياسة إجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًا بحجة عدم الترخيص، وفي حال رفضهم، تنفذ آلياتها عمليات الهدم وتُلزم المالك بدفع تكاليف باهظة.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة، ومحيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين