"الحارس" تكشف اعترافات عميل شارك في نهب المساعدات بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت منصة "الحارس" الأمنية، مساء يوم الخميس، عن بعض ما سُمح بالكشف عنه ضمن قضية عميل استغلّ النشاط الإجرامي وقطع الطريق غطاءً للعمل لصالح الاحتلال.

وأقرّ عميل، بحسب ما نشرته المنصة التابعة لأمن المقاومة بغزة، الذي يُشار إليه بالأحرف (ح.ش)، بتعاونه مع مخابرات الاحتلال وتنفيذ مهام استهدفت شاحنات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الضابط المسؤول كان يتابع تحركاتهم بشكل مباشر.

وأوضح العميل (ح.ش) أن ارتباطه بمخابرات الاحتلال كان منتصف عام 2024، بعد تواصله عبر تطبيقات تابعة للعدو بذريعة التنسيق لعبور مناطق القتال.

وقد استغلت المخابرات تورطه في قضايا سرقة ونهب، وكلفته بمهام شملت اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية، ومراقبة عناصر تأمينها، وجمع معلومات عنهم، إضافة إلى تشكيل عصابة مسلحة زُوّدت بالمال والسلاح ووسائل الاتصال، مع توفير تغطية جوية بالطائرات المسيّرة لتفادي الملاحقة، ما أدى إلى أضرار جسيمة خلال تنفيذ تلك العمليات.