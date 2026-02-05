أردوغان: تركيا ستضطلع بدور فاعل في تنفيذ خطة السلام بغزة

فلسطين أون لاين

05 فبراير 2026 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستضطلع بدور فاعل في ضمان تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، والمساهمة في ترسيخ دعائم الاستقرار في القطاع، مشدداً على دعم تركيا لتحقيق سلام دائم يضمن مستقبلاً كريماً للفلسطينيين.

وجاءت تصريحات أردوغان في حديث للصحفيين على متن الطائرة عقب مغادرته مصر، خلال رحلة عودته من جولة شملت السعودية ومصر، حيث أوضح أن تركيا تسعى إلى إرساء السلام على أرض الواقع وليس على الورق فقط.

 وأكد أردوغان أن موقف بلاده يستند إلى القيم الإنسانية ورفض الفظائع واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة.

وأضاف أن الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع تركيا بالشعب الفلسطيني تؤثر في موقف أنقرة، لكنه، مؤكداً أن تركيا تقف ضد أي انتهاكات أو جرائم بحق المدنيين بغض النظر عن هوية مرتكبيها.

ودعا أردوغان إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق هذه الأهداف.

كما أشار إلى دور مصر في التعامل مع تطورات الأوضاع في غزة، معتبراً أنها من أكثر الدول تأثراً بالأحداث في القطاع، وأنها تدرك خطورة استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن مصر تسعى إلى إنهاء الصراعات وتحقيق السلام في فلسطين، مشيداً بموقفها الرافض لسياسات التهجير واستخدام التجويع كسلاح.

ولفت إلى الدور المصري في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وتنظيم توزيعها، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في غزة يصب في مصلحة مصر والمنطقة بأكملها.

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بإمكانية تحقيق السلام في غزة وإعادة إعمارها، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار جهود بلاده لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.

