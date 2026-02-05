متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، يوم الخميس، أن سفن الأسطول ستبحر يوم 9 مارس/آذار المقبل من مدينة برشلونة الإسبانية وموانئ أخرى في البحر المتوسط باتجاه غزة.

وكشفت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، عن تنظيم قافلتين بريتين من شمال أفريقيا وآسيا باتجاه قطاع غزة في مارس/آذار، محملة بالمساعدات الطبية والغذائية.

وأشار المنظمون إلى أن الأسطول المقبل سيضم أكثر من 100 قارب على متنها آلاف الناشطين، يشارك أكثر من ألف طبيب وخبراء في البيئة والصحة ومحققون بجرائم الحرب في المهمة المقبلة لكسر الحصار على غزة.





ودعت اللجنة المنظمة "الناس من كل الدول ومن كافة الاختصاصات من أطباء ومهندسين إلى الانضمام إلى القافلة البرية التي ستنطلق بالتزامن مع الأسطول البحري لمساعدة أهالي قطاع غزة".

وفيما يتعلّق بالتهديدات التي قد تتعرض لها سفن الأسطول من قِبل إسرائيل، قال المنظمون إنها "لا تقارن بتلك التي يتحملها أطفال غزة وما يعاني منه الفلسطينيون منذ 8 عقود بسبب نظام الفصل العنصري"، مطالبين المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للهجوم على الأسطول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجمت سفن البحرية الإسرائيلية عشرات القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واستولت عليها واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.



