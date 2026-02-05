الأونروا تطالب بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العالقة إلى قطاع غزة

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية التابعة لها والموجودة في مستودعاتها داخل مصر والأردن إلى قطاع غزة، من أجل توزيعها على المحتاجين في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأفادت الأونروا، في بيان نشرته عبر منصة إكس، الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والأدوية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة منذ مارس آذار 2025، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني داخل القطاع.

وأكدت الوكالة أن المساعدات المنقذة للحياة جاهزة للنقل فور السماح بدخولها، مشددة على أن فرقها تواصل تقديم الدعم الإنساني للسكان رغم التحديات القائمة.

⬅️ لا تزال الإمدادات الإنسانية التابعة للأونروا - من مواد غذائية ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء - عالقة في المستودعات في مصر والأردن، حيث مُنع دخولها إلى غزة منذ آذار/مارس 2025.

📦 المساعدات المنقذة للحياة جاهزة للتحرّك. ولا وقت لنضيعه.

لم تتوقف فرق الأونروا قط عن تقديم الدعم… pic.twitter.com/0OJ0m5eHjA — الأونروا (@UNRWAarabic) February 5, 2026

وفي السياق، أوضح المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر أن عمليات الإجلاء الطبي ما زالت محدودة للغاية، بينما تبقى كميات المساعدات التي تدخل إلى القطاع أقل بكثير من حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لافتا إلى أن النظام الصحي في غزة يواجه انهيارا واسع النطاق نتيجة الظروف الراهنة.

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في غزة سام روز إن تقديرات الوكالة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 20 ألف شخص بحاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة، محذرا من أن تأخر خروج المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع يرفع من احتمالات الوفاة أو تدهور حالتهم الصحية.

ودعت الأونروا إلى ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل ومستدام، مع تسهيل حركة المرضى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محملة المجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لمنع مزيد من التدهور الإنساني في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين