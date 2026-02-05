مغادرة دفعة جديدة من مرضى غزة عبر معبر رفح

غادرت الدفعة الرابعة من مرضى قطاع غزة، صباح يوم الخميس، باتجاه معبر رفح البري تمهيدًا لسفرهم إلى خارج القطاع لتلقي العلاج، في ظل استمرار الجهود لنقل الحالات الطبية الحرجة.

وانطلق المرضى من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بمرافقة منظمة الصحة العالمية، ضمن ترتيبات تنسيق لنقلهم عبر المعبر.

وأمس الأربعاء، غادر 16 مريضًا يرافقهم 31 مرافقًا من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، فيما وصل في ساعة مبكرة من فجر اليوم 25 مسافرًا عائدين من مصر إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الحاجة لسفر مزيد من الحالات الطبية من القطاع، في وقت يواجه فيه النظام الصحي تحديات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الاثنين، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة، دون توفر معلومات حتى الآن حول عبور مسافرين فعليًا.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.





المصدر / فلسطين أون لاين