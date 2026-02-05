فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إبستين ودعمه للجيش الإسرائيلي.. تبرعات مثيرة للجدل وسط فضائحه

"أشلاء وأعضاء بصناديق مغلقة".. تفاصيل مروعة حول انتهاك الاحتلال كرامة الشهداء الأسرى بغزَّة

"حماس" تنعى المحرّر الهيموني وتؤكد: الاحتلال يتعامل مع الأسرى المحررين كأهداف مفتوحة

أبوظبي تستضيف اليوم الثاني من مفاوضات روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية لإنهاء الحرب

وفاة الشاعر والأديب الفلسطيني عبد الناصر تايه عن عمر حافل بالعطاء

اكتشاف بروتين جديد قد يغيّر طريقة علاج الكوليسترول من جذوره

الأورومتوسطي: ربط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح شرعنة لاستمرار الإبادة الجماعية

"يوتيوب" يقترب من وراثة التلفزيون.. خطوات متسارعة تعيد رسم مستقبل المشاهدة

شهيدان في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

انتهاء "نيو ستارت" اليوم.. واشنطن تلتزم الصمت وموسكو تتعهد بـ"التصرف بحكمة"

"حماس" تنعى المحرّر الهيموني وتؤكد: الاحتلال يتعامل مع الأسرى المحررين كأهداف مفتوحة

05 فبراير 2026 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن اغتيال الأسير المحرر باسل الهيموني المبعد إلى قطاع غزة، يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى والمحررين كأهداف مفتوحة، ويواصل سياسة الانتقام منهم حتى بعد تحررهم، في استخفاف كامل بالقانون الدولي وبكل الاتفاقات التي أبرمها.

وقال شديد في تصريح صحفي، يوم الخميس، إننا إذ ننعى الشهيد الهيموني لنؤكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن نهج خطير اتبعه الاحتلال خلال حرب الإبادة، حيث اغتال عدداً كبيراً من الأسرى المحررين، في محاولة للانتقام من تاريخهم النضالي ومكانتهم الوطنية.

5774068400144452723.jpg

الشهيد الأسير المحرر باسل الهيموني

وأوضح أن استهداف الاحتلال للأسرى داخل السجون وكذلك المحررين، يفضح العقلية الإجرامية للاحتلال، الذي يرى فيهم خطراً على مشروعه الفاشي، ولما تمثله تجربة الأسرى من وعي وصلابة وإلهام للأجيال القادمة.

وشدد القيادي في الحركة على أن هذه السياسات العدوانية لن تنجح في ردع شعبنا أو إخضاعه، بل ستؤدي إلى مزيد من التمسك بخيار المقاومة.

teI1v.jpg

القيادي في "حماس"، عبد الرحمن شديد

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط بكل قوة للجم الاحتلال وإيقاف مجازره بحق أبناء شعبنا، وإلى اعتبار استهداف الأسرى والمحررين جريمة حرب تستوجب المحاسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #باسل الهيموني #اغتيال الأسرى المحررين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة