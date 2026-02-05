"حماس" تنعى المحرّر الهيموني وتؤكد: الاحتلال يتعامل مع الأسرى المحررين كأهداف مفتوحة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن اغتيال الأسير المحرر باسل الهيموني المبعد إلى قطاع غزة، يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى والمحررين كأهداف مفتوحة، ويواصل سياسة الانتقام منهم حتى بعد تحررهم، في استخفاف كامل بالقانون الدولي وبكل الاتفاقات التي أبرمها.

وقال شديد في تصريح صحفي، يوم الخميس، إننا إذ ننعى الشهيد الهيموني لنؤكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن نهج خطير اتبعه الاحتلال خلال حرب الإبادة، حيث اغتال عدداً كبيراً من الأسرى المحررين، في محاولة للانتقام من تاريخهم النضالي ومكانتهم الوطنية.

الشهيد الأسير المحرر باسل الهيموني

وأوضح أن استهداف الاحتلال للأسرى داخل السجون وكذلك المحررين، يفضح العقلية الإجرامية للاحتلال، الذي يرى فيهم خطراً على مشروعه الفاشي، ولما تمثله تجربة الأسرى من وعي وصلابة وإلهام للأجيال القادمة.

وشدد القيادي في الحركة على أن هذه السياسات العدوانية لن تنجح في ردع شعبنا أو إخضاعه، بل ستؤدي إلى مزيد من التمسك بخيار المقاومة.

القيادي في "حماس"، عبد الرحمن شديد

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط بكل قوة للجم الاحتلال وإيقاف مجازره بحق أبناء شعبنا، وإلى اعتبار استهداف الأسرى والمحررين جريمة حرب تستوجب المحاسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين