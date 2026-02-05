مرموش يتوهّج بثنائية ويقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة

قدم النجم المصري عمر مرموش عرضًا هجوميًا لافتًا، قاد به مانشستر سيتي إلى بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب الدور نصف النهائي.

وجدّد السيتي تفوقه على نيوكاسل، حامل اللقب، بعدما كان قد حسم لقاء الذهاب على ملعب سانت جيمس بارك بهدفين دون رد، ليؤكد أفضليته في مجموع المباراتين بنتيجة 5-1.

وافتتح مرموش التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، إثر انطلاقة قوية من الجهة اليسرى توغل على إثرها داخل منطقة الجزاء، قبل أن ترتطم الكرة بقدمه أثناء محاولة أحد مدافعي نيوكاسل إيقافه، لتغيّر اتجاهها وتعانق الشباك.





وعاد الدولي المصري ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29، بعدما تابع كرة مرتدة من أحد المدافعين، ليحولها برأسه من مسافة قريبة إلى المرمى، مؤكدًا تفوق أصحاب الأرض.

وبعد ثلاث دقائق فقط، عزّز الهولندي تيجاني ريندرز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.





وفي الشوط الثاني، قلّص نيوكاسل الفارق عن طريق البديل السويدي أنتوني إيلانغا، الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 62 بعد مجهود فردي مميز، أنهاه بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس جيمس ترافورد.

وبهذا الفوز، حجز مانشستر سيتي مقعده في نهائي البطولة، حيث يلتقي أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في مواجهة مرتقبة على ملعب ويمبلي يوم 22 مارس/ آذار المقبل.





