لافروف: التوتر حول إيران ينذر بانفجار قد يجرّ الشرق الأوسط

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن التوتر المتصاعد حول إيران قد يقود إلى انفجار واسع يمتد إلى كامل الشرق الأوسط، مؤكدا أن موسكو لن تقف متفرجة أمام التطورات المتسارعة.

وقال لافروف، في تصريحات اليوم الخميس: إن إيران شريك وثيق لروسيا، وإن بلاده "لن تكتفي بدور المراقب" في ظل ما تشهده المنطقة من تعقيدات متنامية. وأوضح أن روسيا مستعدة للمساهمة في خفض التصعيد بين "تل أبيب" وواشنطن وطهران، رغم عدم سعيها للتوسط رسميا بين الأطراف الثلاثة، مكتفية –وفق قوله– بإجراء نقاشات حول الوضع.

محادثات مسقط تعود إلى الواجهة

وفي سياق متصل، أكدت واشنطن وطهران تمسكهما بخيار التفاوض رغم الخلافات بشأن نطاقه، بين من يريده محصورًا بالملف النووي ومن يطالب بتوسيعه ليشمل القدرات العسكرية الإيرانية.

ونقل مصدر في البيت الأبيض للجزيرة أن التحضيرات لاجتماع مسقط غدًا الجمعة عادت لمسارها الطبيعي، بعد ضغوط عربية وإسلامية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعدم الانسحاب من اللقاء. وأضاف أن الموافقة على انعقاد الاجتماع جاءت "احترامًا لطلب الحلفاء في المنطقة".

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن قادة عربًا ومسلمين طلبوا من واشنطن الإبقاء على اللقاء لمنح فرصة للاستماع إلى الطرح الإيراني. فيما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المحادثات ستكون غير مباشرة، وأن من المتوقع أن يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف.

المصدر / وكالات