الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت قرابة 32 مواطنًا في عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم طفل، ونائب في المجلس التشريعي، وأسرى محررون، ترافقت مع مداهمات عنيفة للمنازل وتخريب محتوياتها.

ففي محافظة القدس المحتلة: اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس، بينهم الفتى ينال عبادي.

وفي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين إبراهيم وسامر مؤيد دويكات من منطقة رفيديا، والشاب ساهر حج حمدان من حي المخفية. كما اعتقلت الأسير المحرر جمعة رمضان، وزكريا رمضان، من بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس.

أما في محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وعبد الهادي عبد الناصر عطعوط عباهرة بعد مداهمة منزلهما في بلدة اليامون غرب جنين.

وفي محافظة قلقيلية:اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سعسع بعد مداهمة منزله في مدينة قلقيلية.

بينما في محافظة الخليل: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل طالت عددًا من المواطنين، بينهم النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة، وعدد من الأسرى المحررين. كما نفذت حملة إضافية داخل مدينة الخليل واعتقلت عددًا من المواطنين من عدة أحياء ومناطق.

وفي محافظة رام الله والبيرة:اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بهاء فؤاد أبو عليا، ومجاهد غازي نعسان، بعد مداهمة منزليهما في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، بينهم ثلاثة أشقاء من مخيم عايدة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى