مصر تحظر رسميًا منصة ألعاب الأطفال "روبلكس"

متابعة/ فلسطين أون لاين

بدأت السلطات المصرية تنفيذ قرار حجب منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس"، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإدمان الرقمي والتعرض للاستدراج أو التحرش عبر خاصية الدردشة داخل اللعبة.

وجاء القرار بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تنفيذ حجب شامل للمنصة، عقب تلقي شكاوى من أولياء أمور وجهات رسمية معنية بحقوق الطفل حول تأثير اللعبة على سلوك الأطفال وصحتهم النفسية والاجتماعية.

وأكد مسؤولون أن الحجب يستند إلى تقارير تحذّر من السماح للأطفال بالتواصل مع غرباء والوصول إلى محتوى غير منظم، إلى جانب مخاوف من تعزيز سلوكيات العنف والإدمان على الألعاب الإلكترونية.

وتُعد "روبلوكس" واحدة من أكثر منصات الألعاب انتشاراً عالمياً، إذ يستخدمها نحو 80 مليون لاعب، يشكّل الأطفال دون سن 13 عاماً قرابة 40% منهم، فيما تُعد مصر من أكبر أسواق المنصة في الشرق الأوسط.





وفي المقابل، أعلنت المنصة أنها تعمل على تعزيز إجراءات حماية الأطفال، من خلال فرض قيود على الدردشة والتحقق من أعمار المستخدمين.

ويأتي القرار ضمن توجه مصري أوسع لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية، وسط توجهات رسمية لإصدار تشريعات جديدة تحدّ من وصول القاصرين إلى المنصات الرقمية دون رقابة، في ظل مخاوف متزايدة من تأثيراتها السلوكية والاجتماعية.