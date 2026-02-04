بأرقامٍ صادمة.. السرطان يتصاعد في الضفة ويصبح ثاني أسباب الوفاة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات السرطان الجديدة المسجلة في الضفة الغربية خلال عام 2024، حيث بلغت 3,926 حالة جديدة بمعدل 130 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ3,590 حالة في عام 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شباط، أن الذكور شكّلوا 50.2% من الحالات الجديدة بواقع 1,969 حالة، مقابل 1,957 حالة بين الإناث بنسبة 49.8%. كما بيّنت أن معدلات الإصابة تزداد مع التقدم في العمر، حيث سُجلت 33% من الحالات لدى الفئة العمرية فوق 64 عاماً.

وأشارت الوزارة إلى أن خمسة أنواع من السرطان شكّلت نحو 49% من إجمالي الحالات الجديدة، أبرزها سرطان الثدي، والقولون والمستقيم، والرئة والقصبات الهوائية، والغدة الدرقية، واللوكيميا، فيما يواصل سرطان الثدي تصدّر أكثر أنواع السرطان انتشاراً في فلسطين.

وأكدت الوزارة أن السرطان، يُعد السبب الثاني للوفاة في الضفة الغربية بعد أمراض القلب، حيث سجل عام 2024 نحو 1,639 حالة وفاة نتيجة المرض من أصل 9,007 وفيات.

وفي سياق متصل، حذّرت الوزارة من صعوبة تقدير أعداد الإصابات في قطاع غزة بسبب تدمير المنظومة الصحية وتعطل خدمات التشخيص والعلاج.

وأشارت إلى أن آلاف المرضى هناك يواجهون خطر انقطاع العلاج وتأخره في ظل نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى المراكز الطبية.

كما أعلنت وزارة الصحة إطلاق البروتوكول الوطني العلاجي لأمراض الدم والأورام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتوحيد الخطوط العلاجية.

واكدت أن موازنة أدوية الأورام لعام 2026 تُقدّر بنحو 160 مليون شيكل، إلى جانب مخصصات كبيرة للتحويلات الطبية لضمان استمرار علاج المرضى.