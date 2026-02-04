كوهين يشرف على قطع المياه عن منشآت "الأونروا" في القدس

القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:

أشرف وزير الطاقة والبنى التحتية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأربعاء، على بدء إجراءات تنفيذية لقطع الخدمات الأساسية عن منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة.

وقال كوهين، في تصريحات لإذاعة عبرية، إنه توجّه شخصياً إلى أحد مرافق الوكالة لقطع إمدادات المياه، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل أيضاً فصل الكهرباء وخدمات الاتصالات عن جميع منشآت "الأونروا".

ويأتي ذلك تطبيقاً لقانون أقرّه الكنيست يقضي بنقل ممتلكات الوكالة إلى إشراف ما تُسمى "سلطة أراضي إسرائيل".

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يشارك في قطع المياه عن مبنى للأونروا في مدينة القدس

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في تشرين الأول/أكتوبر 2024 على قوانين تستهدف حظر نشاط "الأونروا" داخل ما تعتبره إسرائيل "أراضيها السيادية"، بما يشمل شرقي القدس، إضافة إلى قطع التواصل الرسمي مع الوكالة.

ومع دخول هذه التشريعات حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ إجراءات ميدانية شملت إصدار أوامر بإخلاء مقار الوكالة، بذريعة انتهاء عقود الإيجار أو استخدام الأراضي بغير الغرض المخصص لها.

وفي المقابل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإجراءات الإسرائيلية بحق الوكالة، مؤكداً ضرورة محاسبة الاحتلال على استهداف موظفيها، ومشدداً على استمرار الجهود الدولية لضمان مواصلة "أونروا" تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين رغم الضغوط والعقبات.