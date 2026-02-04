إبران تؤكد: المفاوضات مع أميركا ستقتصر على الملف النووي فقط

فلسطين أون لاين

04 فبراير 2026 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
...
المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة تعقد الجمعة

وسط الغموض الذي لف خلال الساعات الماضية مكان عقد المفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقبة يوم الجمعة المقبل، كشف مسؤول إقليمي أن إيران أكدت منذ البداية أنها لن تناقش سوى برنامجها النووي.

وأضاف المسؤول، الأربعاء، أن الأميركيين يريدون وضع قضايا أخرى على جدول الأعمال، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كما أكد أن الجانب الإيراني يود الاجتماع مع الوفد الأميركي في سلطنة عُمان بدلا من إسطنبول، لاستكمال جولات المحادثات النووية السابقة، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أوضح المسؤول أنه جرت مناقشة دعوة ممثلين إقليميين إلى محادثات إسطنبول خلال التخطيط لها.

وكان مسؤول دبلوماسي إيراني أكد أمس أيضاً أن بلاده لن تبحث إلا الملف النووي. وشدد على أن الجانب الإيراني لن يتفاوض بشأن قدرات البلاد الدفاعية.

كما أوضح أن طهران "لا متفائلة ولا متشائمة" حيال المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة.

يذكر أنه على مدى الأيام الماضية، أكد أكثر من مسؤول إيراني أن البلاد لن تتفاوض على مسألة أمنها الدفاعي وصواريخها الباليستية، معتبرة أن هذا الملف شأن سيادي.

في المقابل، كشفت عدة مصادر أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يود بحث موضوع الصواريخ الباليستية فضلا عن دعم إيران لفصائل مسلحة في المنطقة إلى جانب النووي.

هذا ولوح ترامب أكثر من مرة بالخيار العسكري ضد إيران، في حال لم تفض المفاوضات إلى نتيجة، وقد كرر تهديده هذا أمس الثلاثاء أيضاً.

فيما شددت السلطات الإيرانية على ضرورة وقف "هذا الترهيب"، مؤكدة أنها لن تتفاوض تحت التهديد.

المصدر / وكالات
