"امتدادٌ للإجرام الصهيوني المنظم"

"فصائل المقاومة": ممارسات الاحتلال عبر معبر رفح تتطلّب تدخلًا عاجلًا من الوسطاء والضّامنين

04 فبراير 2026 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
انتهاكات إجرامية يمارسها الاحتلال بحق المسافرين عبر معبر رفح

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن ما يجري من ممارسات فاشية وإجرامية بحق العائدين والمسافرين في معبر رفح من تنكيل وابتزاز وإهانات متعمدة، يأتي امتداداً للإجرام الصهيوني المنظم من قبل الحكومة الصهيونية ووزراءها المتطرفون.

وقالت "فصائل المقاومة" في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، إنَّ ما كشفه العائدون من شهادات فظيعة عن الممارسات الوحشية بحق النساء والأطفال، وإخضاعهم للتحقيق والتهديد والابتزاز، يؤكد أننا أمام حالة استهداف ممنهجة ومدروسة، هدفها فرض وقائع جديدة تخدم العدو الصهيوني سياسياً وعسكرياً، وخلق بيئة تخدم مخططات التهجير وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة.

اقرأ أيضًا: حشد: قيود الاحتلال تحوّل معبر رفح إلى أداة عقاب جماعيّ وابتزاز

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية وما يسمى مجلس السلام الوهمي، يتحملان المسؤولية عن الأوضاع الكارثية، وهما من يمنحان الكيان الصهيوني والمجرم نتنياهو الضوء الأخضر، والغطاء السياسي والعسكري لمواصلة محرقته بحق غزة وأهلها.

وطالبت "فصائل المقاومة" الوسطاء والضامنين بالتحرك العاجل لإلزام الكيان الصهيوني بوقف الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزام بفتح المعابر فوراً من دون قيد أو شرط، وتمكين جميع المواطنين من السفر بحرية وخاصة المرضى، مؤكدةً أن بقاء هذا الوضع سيزيد من الكارثة الإنسانية ويفاقمه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #الحرب على غزة #فصائل المقاومة #تنكيل بالمسافرين

